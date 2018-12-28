"Желтые жилеты" во Франции планируют продолжить протесты на Новый год

28 декабря, 2018, 17:48

В Париже активисты организации "желтые жилеты" планируют очередные акции в субботу, накануне нового года и продолжат демонстрации в январе

Об этом сообщает France 24 .

Сообщается, что активисты недовольны результатами обещаний президента Эммануэля Макрона по увеличению зарплаты. Протесты также пройдут в Париже, Лионе, Нанте, Тулузе и Бордо.

"Желтые жилеты" все еще мобилизованы. Мобилизация продолжится в ближайшие дни, несмотря на то, что правительство демонтировало в последние 10 дней значительную часть точек блокировки", - рассказала представительница "желтых жилетах" Летиция Деваль.

Ожидается, что новые протесты в Париже пройдут "мирно и празднично", о чем "желтые жилеты" сообщают в соцсетях.