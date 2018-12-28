"Только берут деньги и ничего не делают": Трамп пригрозит прекратить финпомощь трем странам

28 декабря, 2018, 16:08

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил, что США прекратят всю помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору

Об этом он написал в Twitter .

По словам американского лидера, эти три страны только "берут деньги США".

"Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для Соединенных Штатов, но берут наши деньги. Говорят, что в Гондурасе формируется новый караван, и они ничего не делают с этим. Мы будем обрезать всю помощь этим трем странам, которые используют США в течение многих лет! " - заявил он.

..... Honduras, Guatemala and El Salvador are doing nothing for the United States but taking our money. Word is that a new Caravan is forming in Honduras and they are doing nothing about it. We will be cutting off all aid to these 3 countries - taking advantage of US for years! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2018 г.