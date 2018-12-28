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"Только берут деньги и ничего не делают": Трамп пригрозит прекратить финпомощь трем странам

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил, что США прекратят всю помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору

Об этом он написал в Twitter .

По словам американского лидера, эти три страны только "берут деньги США".

"Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для Соединенных Штатов, но берут наши деньги. Говорят, что в Гондурасе формируется новый караван, и они ничего не делают с этим. Мы будем обрезать всю помощь этим трем странам, которые используют США в течение многих лет! " - заявил он.

  • Напомним, Трамп заявил, что власть полностью закроет южную границу страны в случае, если представители Демократической партии не поддержат финансирование строительства стены.
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