"Северный поток-2" уже не остановят, - еврокомиссар

28 декабря, 2018, 17:34

Критика газопровода не является причиной для того, чтобы остановить его строительство

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер, передает Немецкая волна .

"Правда заключается в том, что трубопровод давно уже давно строится и не может быть так просто остановлен... Угрозы Трампа, который неоднократно заявлял о том, что Германия окажется в энергетической зависимости от российского газа из-за газопровода, не является основанием для остановки проекта" , - заявил он.

В то же время, Эттингер заявил, что "Газпром" должен заключить "честную сделку" с Украиной по транзиту газа. По его словам, это позволит ЕС усилить давление на Россию.

"В вопросе же дальнейшего распределения газа из" Северного потока-2 "в Европе действуют нормы права по внутреннему рынку ЕС. К ним относятся также предписания, обеспечивающие честную конкуренцию. Владимир Путин и Газпром знают об этом", - отметил Эттингер.