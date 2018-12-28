 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Северный поток-2" уже не остановят, - еврокомиссар


фото: REUTERS
Критика газопровода не является причиной для того, чтобы остановить его строительство

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер, передает Немецкая волна .

"Правда заключается в том, что трубопровод давно уже давно строится и не может быть так просто остановлен... Угрозы Трампа, который неоднократно заявлял о том, что Германия окажется в энергетической зависимости от российского газа из-за газопровода, не является основанием для остановки проекта" , - заявил он.

В то же время, Эттингер заявил, что "Газпром" должен заключить "честную сделку" с Украиной по транзиту газа. По его словам, это позволит ЕС усилить давление на Россию.

"В вопросе же дальнейшего распределения газа из" Северного потока-2 "в Европе действуют нормы права по внутреннему рынку ЕС. К ним относятся также предписания, обеспечивающие честную конкуренцию. Владимир Путин и Газпром знают об этом", - отметил Эттингер.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 декабря, 2018 пятница

больше новостей

28 декабря, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать