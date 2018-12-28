"Северный поток-2" уже не остановят, - еврокомиссар
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер, передает Немецкая волна .
"Правда заключается в том, что трубопровод давно уже давно строится и не может быть так просто остановлен... Угрозы Трампа, который неоднократно заявлял о том, что Германия окажется в энергетической зависимости от российского газа из-за газопровода, не является основанием для остановки проекта" , - заявил он.
В то же время, Эттингер заявил, что "Газпром" должен заключить "честную сделку" с Украиной по транзиту газа. По его словам, это позволит ЕС усилить давление на Россию.
"В вопросе же дальнейшего распределения газа из" Северного потока-2 "в Европе действуют нормы права по внутреннему рынку ЕС. К ним относятся также предписания, обеспечивающие честную конкуренцию. Владимир Путин и Газпром знают об этом", - отметил Эттингер.
- Напомним, Германия разрешила строить 55 км российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины. Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2" .
- США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций.
- Германия разрешила строительство 30 км российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.
- Ангела Меркель подчеркнула необходимость сохранения роли Украины как транзитера российского газа в Европу.
- США предупредили о том, что есть "много средств" остановить "Северный поток-2".
- Министр экономики Германии заявил, что ФРГ не откажется от Северного потока-2 даже несмотря на агрессию РФ на море.
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