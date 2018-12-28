Предвыборный рейтинг: "Батькивщина" лидирует, партия Зеленского обошла Гриценко
Опрос среди тех, кто намерен идти на выборы, проводили Фонд демократические инициативы с социологической службой Центра Разумкова .
Лидером остается партия "Батькивщина". 16,4% опрошенных отдали бы ей свои голоса.
Партия Порошенко "БПП Солидарность" занимает второе место с 11,9% голосов.
Пророссийская партия Юрия Бойко "За жизнь" на третьем месте - 9,2%.
Партия шоумена Владимира Зеленского "Слуга народа" получила 8,3%, а партия Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" - 6,7%.
Радикальная партия Ляшко на пятом месте - 5,8%.
Остальные партии пока не пересекают 5-процентный барьер.
Исследование проводилось с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса. В опросе приняли участие 2017 совершеннолетних респондентов.
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