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Предвыборный рейтинг: "Батькивщина" лидирует, партия Зеленского обошла Гриценко

Партия шоумена Владимира Зеленского получила больше голосов от опрошенных, чем партия Анатолия Гриценко

Опрос среди тех, кто намерен идти на выборы, проводили Фонд демократические инициативы с социологической службой Центра Разумкова .

Лидером остается партия "Батькивщина". 16,4% опрошенных отдали бы ей свои голоса.

Партия Порошенко "БПП Солидарность" занимает второе место с 11,9% голосов.

Пророссийская партия Юрия Бойко "За жизнь" на третьем месте - 9,2%.

Партия шоумена Владимира Зеленского "Слуга народа" получила 8,3%, а партия Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" - 6,7%.

Радикальная партия Ляшко на пятом месте - 5,8%.

Остальные партии пока не пересекают 5-процентный барьер.

Исследование проводилось с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса. В опросе приняли участие 2017 совершеннолетних респондентов.

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