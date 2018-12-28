Порошенко открыл новый пункт пропуска "Паланка" на границе с Молдовой

28 декабря, 2018, 14:00

Президент Украины Петр Порошенко вместе с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филиппом открыли новый украинский-молдавский пункт пропуска "Паланка"

Об этом передает Еспресо.TV

Пункт пропуска строили полтора года при поддержке европейской стороны. Бюджет строительства нового пункта пропуска составляет 6,2 млн евро, из которых 4,5 млн евро выделил ЕС, другую часть - правительство Молдовы. Проект реализован Программой развития ООН (ПРООН).

Как отмечают молдавские СМИ, этот пункт пропуска адаптирован к требованиям всех водителей и пассажиров, а также соответствует самым высоким стандартам безопасности границы.