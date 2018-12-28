Порошенко открыл новый пункт пропуска "Паланка" на границе с Молдовой
Об этом передает Еспресо.TV
Пункт пропуска строили полтора года при поддержке европейской стороны. Бюджет строительства нового пункта пропуска составляет 6,2 млн евро, из которых 4,5 млн евро выделил ЕС, другую часть - правительство Молдовы. Проект реализован Программой развития ООН (ПРООН).
Как отмечают молдавские СМИ, этот пункт пропуска адаптирован к требованиям всех водителей и пассажиров, а также соответствует самым высоким стандартам безопасности границы.
Порошенко отметил, что этот пункт пропуска "это защита прав и свобод людей, и одновременно - это очень эффективная мера для борьбы с контрабандой и коррупцией".
Совместный украинскийо-молдавский погранично-таможенный контроль - это защита прав и свобод людей, и одновременно - это очень эффективная мера для борьбы с контрабандой и коррупцией.- Петр Порошенко (@poroshenko) 28 декабря 2018
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