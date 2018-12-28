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Порошенко обогнал Зеленского в президентском рейтинге


фото: espreso.tv
Действующий президент Петр Порошенко обогнал шоумена на 5% голосов в предвыборных опросах

Опрос среди тех, кто планирует идти на выборы, проводил Фонд демократические инициативы с социологической службой Центра Разумкова.

Исследование проводилось с 19 по 25 декабря 2018 во всех регионах Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса. В опросе приняло участие 2017 совершеннолетних респондентов.

В рейтинге лидирует Юлия Тимошенко. 16,1% опрошенных отдали бы ей свои голоса.

Второе место занимает действующий президент Украины Петр Порошенко с 13,8% голосов.

Владимир Зеленский занимает третье место - 8,8%.

На четвертом месте Юрий Бойко - 8,4%.

Анатолий Гриценко 6,8% голосов.

Святослав Вакарчук в этом опросе набрал 2,6% голосов и занял девятое место.

3,3% опрошенных зачеркнули бы всех кандидатов в бюллетене.

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