Порошенко обогнал Зеленского в президентском рейтинге
Опрос среди тех, кто планирует идти на выборы, проводил Фонд демократические инициативы с социологической службой Центра Разумкова.
Исследование проводилось с 19 по 25 декабря 2018 во всех регионах Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса. В опросе приняло участие 2017 совершеннолетних респондентов.
В рейтинге лидирует Юлия Тимошенко. 16,1% опрошенных отдали бы ей свои голоса.
Второе место занимает действующий президент Украины Петр Порошенко с 13,8% голосов.
Владимир Зеленский занимает третье место - 8,8%.
На четвертом месте Юрий Бойко - 8,4%.
Анатолий Гриценко 6,8% голосов.
Святослав Вакарчук в этом опросе набрал 2,6% голосов и занял девятое место.
3,3% опрошенных зачеркнули бы всех кандидатов в бюллетене.
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