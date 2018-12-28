Полторак пообещал сто новых проходов украинских кораблей через Керченский пролив
28 декабря, 2018, 15:45
Министр обороны Украины Степан Полторак анонсировал новые проходы украинских кораблей через Керченский пролив, поскольку Азовское море - это часть Украины
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
"Будет и 20, и 30, и 100 (проходов через пролив, - ред.), и это будет всегда, потому что Азовское море - это часть Украины. Мариуполь, Бердянск, наши порты - это часть Украины, это часть нашей экономики. И мы точно не откажемся от нашего права на свободный проход через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм", - сказал Полторак.
Он отметил, что Россия увидела в планах Украины дальнейшие проходы через Керченский пролив и желание усилить группировку в Азовском море. Поэтому российская сторона "как раз и использовала вторую попытку для того, чтобы осуществить провокацию с кораблями".
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- 28 ноября "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
- Украина с привлечением международных партнеров планирует осуществить новый проход через Керченский пролив.
- Россия отреагировала на планы Украины осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив.
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