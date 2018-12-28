Под российским посольством в Таллинне требовали освободить украинских политзаключенных
28 декабря, 2018, 17:28
В Эстонии активисты и представители украинской диаспоры пикетировали российское посольство
Об этом сообщает Укринформ .
Люди требовали освободить украинских политзаключенных и восстановить территориальный суверенитет Украины
Среди лозунгов звучали: "Free Sentsov", "Free Sushchenko", "Путин - криминал. Путин - суд", "Свободу политзаключенным", "Крым - это Украина", "Нам не нужна Новороссия", "Руки прочь от Донбасса!"
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