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Под российским посольством в Таллинне требовали освободить украинских политзаключенных


фото: Укрінформ
В Эстонии активисты и представители украинской диаспоры пикетировали российское посольство

Об этом сообщает Укринформ .

Люди требовали освободить украинских политзаключенных и восстановить территориальный суверенитет Украины

Среди лозунгов звучали: "Free Sentsov", "Free Sushchenko", "Путин - криминал. Путин - суд", "Свободу политзаключенным", "Крым - это Украина", "Нам не нужна Новороссия", "Руки прочь от Донбасса!"

 

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