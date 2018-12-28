Оккупанты "развернули" наблюдателей ОБСЕ в четырех местах

28 декабря, 2018, 17:23

25-26 декабря российские боевики на Донбассе 4 раза помешали наблюдателям ОБСЕ выполнять свои обязанности

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 27 декабря.

Так, 25 декабря российский наемник не пропустил патруль ОБСЕ через блокпост вблизи населенного пункта Южная Ломоватка в 60 км к западу от оккупированного Луганска.

В тот же день боевики не пустили наблюдателей в места размещения отведенного тяжелого вооружения в оккупированном районе Донецкой области, поскольку на месте происшествия не было охранников, которые могли бы открыть запертые ворота.

Также 25 декабря на пункте пропуска на границе у оккупированного Изварино боевик в очередной раз приказал патрулю ОБСЕ покинуть этот район.

26 декабря двое оккупантов на блокпосту у населенного пункта Староласпа на 51 км к югу от Донецка в очередной раз не пропустили наблюдателей в этот населенный пункт, заявив о вероятной "угрозе безопасности миссии".

Кроме того, 24 декабря в населенном пункте Хорошее в 36 км к западу от Луганска рядом с наблюдателями остановился автомобиль, из которого вышли 5 вооруженных мужчин в камуфляже. Через некоторое время один из них, находясь в состоянии опьянения, подошел к автомобилю миссии и сорвал с него задний стеклоочиститель и флаг ОБСЕ. После этого пьяный боевик отошел, сказав словесные оскорбления в адрес наблюдателей.