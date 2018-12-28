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Оккупанты бьют из запрещенных минометов и гранатометов, ранен украинский военный

В пятницу, 28 декабря, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинской армии, при этом дважды - из запрещенного Минскими соглашениями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Террористы обстреляли украинские укрепления вблизи населенных пунктов Новотошковское на Луганском и Гнутово на Мариупольском направлениях из 82-мм минометов.

Опорные пункты близ поселка Болотенное на Луганском направлении а также в районе населенных пунктов Славное, Тарамчук, Пески на Донецком направлении захватчики обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение.

Объединенных силы отвечали на провокации оккупантов огнем.

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