Оккупанты бьют из запрещенных минометов и гранатометов, ранен украинский военный
28 декабря, 2018, 18:29
В пятницу, 28 декабря, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинской армии, при этом дважды - из запрещенного Минскими соглашениями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Террористы обстреляли украинские укрепления вблизи населенных пунктов Новотошковское на Луганском и Гнутово на Мариупольском направлениях из 82-мм минометов.
Опорные пункты близ поселка Болотенное на Луганском направлении а также в районе населенных пунктов Славное, Тарамчук, Пески на Донецком направлении захватчики обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение.
Объединенных силы отвечали на провокации оккупантов огнем.
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