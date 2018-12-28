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Ничего не изменит. Украина отреагировала на российский забор на админкордоне с Крымом


фото: tass
Возведение Россией в аннексированном Крыму у админкордона с материковой частью Украины забора не изменит статуса полуострова

Об этом сообщает в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Катерина Зеленко.

"Сооружение государством-оккупантом мостов, заборов или ограждений ничего не изменит в статусе украинского Крыма. Правовая ответственность кремлевского оккупационного режима за преступления неизбежна", - написала она.

  • Напомним, что оккупанты завершили строительство инженерного заграждения на границе аннексированного Крыма и Херсонской области.
  • Помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что стену построили для того, чтобы крымчане не могли попадать на территорию материковой Украины.
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