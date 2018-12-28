Ничего не изменит. Украина отреагировала на российский забор на админкордоне с Крымом

28 декабря, 2018, 17:22

Возведение Россией в аннексированном Крыму у админкордона с материковой частью Украины забора не изменит статуса полуострова

Об этом сообщает в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Катерина Зеленко.

"Сооружение государством-оккупантом мостов, заборов или ограждений ничего не изменит в статусе украинского Крыма. Правовая ответственность кремлевского оккупационного режима за преступления неизбежна", - написала она.

Сооружение государством-оккупантом мостов, заборов или ограждений ничего не изменит в статусе украинского Крыма. Правовая ответственность кремлевского оккупационного режима за преступления неизбежна. #CrimeaIsUkraine - Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 28 декабря 2018 г.