Неизвестные пытались сломать Twitter-страницу постпреда Украины в ООН Ельченко
28 декабря, 2018, 08:53
Неизвестные пытались сломать страницу постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко в социальной сети Twitter
Об этом сообщил сам дипломат, после того как восстановил доступ к своей учетной записи.
"Извините за долгое молчание - потратил целый день на восстановление доступа в Твиттере. Кто-то пытался взломать мой аккаунт", - написал он.
Ельченко подчеркнул, что этот случай никак не повлияет на его работу и поздравил с наступающими праздниками.
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