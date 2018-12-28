Неизвестные пытались сломать Twitter-страницу постпреда Украины в ООН Ельченко

28 декабря, 2018, 08:53

Неизвестные пытались сломать страницу постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко в социальной сети Twitter

Об этом сообщил сам дипломат, после того как восстановил доступ к своей учетной записи.

"Извините за долгое молчание - потратил целый день на восстановление доступа в Твиттере. Кто-то пытался взломать мой аккаунт", - написал он.

Ельченко подчеркнул, что этот случай никак не повлияет на его работу и поздравил с наступающими праздниками.