Насиров: решения Кабмина не нужно для восстановления меня в должности
Об этом он написал в Facebook.
"Любые ссылки отдельных лиц на то, что для восстановления меня в должности необходимо распоряжение Кабинета Министров Украины являются неправомерными. Такое распоряжение необходимо лишь при назначении или увольнении Председателя ГФС Украины", - написал он.
Он также заявил, что занимает должность председателя ГФС Украины на законных основаниях.
"Решением суда я восстановлен в должности Председателя ГФС Украины и выполнение решения в этой части суд допустил немедленное исполнение", - написал Насиров.
По его словам, 27 декабря в СМИ распространили недостоверную информацию относительно председателя ГФС . Эта информация не соответствует действительности и искажает конституционные основания восстановления его в должности.
Напомним, Порошенко заявил, что правительство не восстановило и не сможет восстановить отстраненного главу ГФС Романа Насирова.
- Напомним, 2 марта Романа Насирова задержали в "Феофании" по "делу Онищенко".
- Главе Государственной фискальной службы Роману Насирову инкриминируют хищение государственных средств в сумме более 2 млрд грн.
- 3 марта Насиров был отстранен от должности председателя ГФС .
- 5 марта в 23:52 истек срок избрания меры пресечения Насирову, после чего он должен быть отпущен на свободу.
- Стало известно, что Насиров согласился сотрудничать со следствием и позволить сотрудникам НАБУ и САП круглосуточно вести за ним наблюдение.
- Адвокат Насирова Андрей Кузьменко заявил, что Насиров во время вручения ему подозрения и последующего задержания находился в медикаментозном сне .
- 11 декабря суд восстановил Насирова в должности председателя ГФС. Представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко заявил, что правительство обжалует решение суда.
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