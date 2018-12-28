Насиров: решения Кабмина не нужно для восстановления меня в должности

28 декабря, 2018, 12:55

Отстраненный от должности председателя ГФС Роман Насиров заявил, что распоряжение Кабмина не требуется для восстановления его в должности

Об этом он написал в Facebook.

"Любые ссылки отдельных лиц на то, что для восстановления меня в должности необходимо распоряжение Кабинета Министров Украины являются неправомерными. Такое распоряжение необходимо лишь при назначении или увольнении Председателя ГФС Украины", - написал он.

Он также заявил, что занимает должность председателя ГФС Украины на законных основаниях.

"Решением суда я восстановлен в должности Председателя ГФС Украины и выполнение решения в этой части суд допустил немедленное исполнение", - написал Насиров.

По его словам, 27 декабря в СМИ распространили недостоверную информацию относительно председателя ГФС . Эта информация не соответствует действительности и искажает конституционные основания восстановления его в должности.

Напомним, Порошенко заявил, что правительство не восстановило и не сможет восстановить отстраненного главу ГФС Романа Насирова.