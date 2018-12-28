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НАБУ-САП манипулируют сотнями страниц по "делу Мартыненко" - адвокат

Прокуроры САП продолжают скрывать от суда и манипулировать доказательствами по так называемому "делу Мартыненко".

Об этом заявил адвокат Петр Бойко, сообщает пресс-служба экс-депутата Николая Мартыненко.

"Рассмотрение дела в суде показало провальность доказательной базы НАБУ в отношении Николая Мартыненко и других фигурантов этого дела. Поэтому НАБУ и САП придумали новую технологию - они тянут время и скрывают от суда доказательства (причем собранные стороной обвинения!), которые свидетельствуют в пользу Мартыненко. Или же подают эти доказательства так, что суд не может их принять как надлежащие - то есть, прокуроры блокируют их рассмотрение. Причем количество таких материалов со стороны НАБУ и САП составляет уже много сотен страниц - и это в распиаренном ими деле", - подчеркнул адвокат.

"Последний пример - близкие к НАБУ прокуроры подали в суд майже 200 листов на иностранных языках, без перевода на украинский. Это, в частности, материалы с разрекламированной "швейцарской флешки". НАБУ и их сателлиты столько заявляли о значимости этих ксерокопий в качестве основных доказательств. Но потом начали делать все, чтобы суд признал недопустимыми часть этих материалов - потому что они не подтверждают обвинения против Николая Мартыненко", - сказал Бойко.

По его мнению, НАБУ и лояльные прокуроры САП саботируют юридическую чистоту и состязательность в деле, на котором пиарились более двух лет. "Они так боятся своего проигрыша, что как шулеры играют "краплеными картами". Используют любые нечестные методы: от сокрытия доказательств до манипуляций и вбросов дезинформации (например - о рецензии на экспертизу НАБУ)", -  акцентировал адвокат.

В качестве примера он также привел незаконное изъятие материалов у адвоката Мартыненко Игоря Керезя. "Во время обыска у него НАБУ изъяло материалы из другого уголовного производства - официально полученные адвокатом от швейцарской прокуратуры. НАБУ грубо нарушило право на защиту, а эти материалы затем представило в суде как свои доказательства!", - подчеркнул Петр Бойко.

Он указал  на давлении НАБУ на Шевченковский райсуд, "который и так почти все процессуальные решения принимает в пользу обвинения. А директор НАБУ после этого переводит все с больной головы на здоровую и публично обвиняет ... адвокатов".

"Очевидно, что НАБУ надеется достичь обвинения чисто пиар-средствами, через демонизацию Мартыненко и "обработку" судей. Единственная надежда НАБУ - на лояльный к себе Антикоррупционный суд. Но защита Николая Мартыненко готова документально опровергнуть все обвинения со стороны НАБУ, которые являются просто макулатурой", - цитирует адвоката прес-служба экс-депутата.

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На фото: часть материалов, которые  прокуроры скрыли от суда

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