На новогоднем празднике в Казахстане фейерверки полетели в детей и зрителей
28 декабря, 2018, 16:45
Новогодний праздник, который проходил в одном из детских садов Казахстана, ознаменовалось неприятным инцидентом
Об этом сообщает издание Daily Mail .
В Сети появилось видео, как во время выступления детей в костюмах Санта-Клаусов рядом с ними начали взрываться фейерверки, разлетаясь по всему актовому залу.
В результате этого началась паника, после чего видео внезапно прерывается.
Пострадал ли кто-то во время инцидента, а также, где именно и когда он произошел, достоверно не известно.
В полиции Казахстана отметили, что проведут расследование, чтобы установить происхождение данного видео.
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