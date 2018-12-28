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На новогоднем празднике в Казахстане фейерверки полетели в детей и зрителей

Новогодний праздник, который проходил в одном из детских садов Казахстана, ознаменовалось неприятным инцидентом

Об этом сообщает издание Daily Mail .

В Сети появилось видео, как во время выступления детей в костюмах Санта-Клаусов рядом с ними начали взрываться фейерверки, разлетаясь по всему актовому залу.

В результате этого началась паника, после чего видео внезапно прерывается.

Пострадал ли кто-то во время инцидента, а также, где именно и когда он произошел, достоверно не известно.

В полиции Казахстана отметили, что проведут расследование, чтобы установить происхождение данного видео.

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