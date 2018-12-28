На Херсонщине произошел взрыв газа в доме, пострадали 4 человека

28 декабря, 2018, 11:13

27 декабря в селе Новая Збурьевка Херсонской области взрыв газа разрушил частный жилой дом, пострадали четыре человека, в частности, восьмимесячный ребенок

Об этом сообщает ГСЧС в Херсонской области.

Сообщение поступило в 11:50. Отмечается, что взорвался газовый баллон, впрочем без последующего горения.

Вследствие взрыва разрушено одноэтажное здание площадью 120 кв.м. Пострадали четыре человека: двое рабочих 1979 и 1988 г.р.), которые устанавливали натяжной потолок, и жители - мать с дочерью (1977 и 1996 г.р.).

Пострадавших госпитализировали в районную больницу с различного рода травмами. К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлекли 2 единицы спецтехники и 8 человек личного состава 8-й ДПРЧ по охране Голопристанского района.

Как сообщили 28 декабря, в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации, среди четырех травмированных был и восьмимесячный ребенок, передает "Укринформ".