На Харьковщине накрыли "сходку" криминальных авторитетов, 20 задержанных

28 декабря, 2018, 19:12

Собранию криминальных авторитетов помешали полицейские на Харьковщине, задержаны 20 человек

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех в Facebook.

"В полицию поступила информация, что лидеры бандитских группировок намеревались помянуть вора в законе Вася Хоржа, распределить" общак "и спланировать будущую преступную деятельность на Харьковщине. Их планы сорвали оперативники Управления стратегических расследований областного главка полиции", - написал Бех.

По его словам, задержаны 20 человек, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе вора в законе и местного авторитета по кличке "Валерсон".

Правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению преступлений на территории Харькова и области.