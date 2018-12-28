На Харьковщине накрыли "сходку" криминальных авторитетов, 20 задержанных
28 декабря, 2018, 19:12
Собранию криминальных авторитетов помешали полицейские на Харьковщине, задержаны 20 человек
Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех в Facebook.
"В полицию поступила информация, что лидеры бандитских группировок намеревались помянуть вора в законе Вася Хоржа, распределить" общак "и спланировать будущую преступную деятельность на Харьковщине. Их планы сорвали оперативники Управления стратегических расследований областного главка полиции", - написал Бех.
По его словам, задержаны 20 человек, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе вора в законе и местного авторитета по кличке "Валерсон".
Правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению преступлений на территории Харькова и области.
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