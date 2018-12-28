Муженко о военном положении: мы оценили способность выполнять боевые задачи
Об этом он заявил во время брифинга Генштабе на Львовщине, передает телеканал 112 .
Во время военного положения украинская армия оценила свою способность выполнять задачи и показала готовность бойцов выполнять возложенные на них задачи.
"В ходе мероприятий военного положения нам удалось оценить свои способности, и мы способны сегодня создавать соответствующие межведомственные группировки на потенциально опасных направлениях с определением комплекта соединений воинских частей для резерва главнокомандующему ВСУ, для необходимого реагирования в случае угрозы, усиления соответствующих направлений, если это будет необходимо", - заявил Муженко.
Кроме того, во время военного положения проверили способность военных выполнять задачи в различных условиях местности на разных направлениях.
Муженко анонсировал, что в следующем году акцент будет сделан на индивидуальной подготовке военнослужащих с использованием базы, которая уже создана и у которой еще перспектива развития и дооснащение.
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