Муженко о военном положении: мы оценили способность выполнять боевые задачи

28 декабря, 2018, 14:52

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что во время военного положения украинские бойцы показали готовность выполнять возложенные на них задачи

Об этом он заявил во время брифинга Генштабе на Львовщине, передает телеканал 112 .

Во время военного положения украинская армия оценила свою способность выполнять задачи и показала готовность бойцов выполнять возложенные на них задачи.

"В ходе мероприятий военного положения нам удалось оценить свои способности, и мы способны сегодня создавать соответствующие межведомственные группировки на потенциально опасных направлениях с определением комплекта соединений воинских частей для резерва главнокомандующему ВСУ, для необходимого реагирования в случае угрозы, усиления соответствующих направлений, если это будет необходимо", - заявил Муженко.

Кроме того, во время военного положения проверили способность военных выполнять задачи в различных условиях местности на разных направлениях.

Муженко анонсировал, что в следующем году акцент будет сделан на индивидуальной подготовке военнослужащих с использованием базы, которая уже создана и у которой еще перспектива развития и дооснащение.