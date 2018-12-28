МОН утвердило новые условия поступления в высшие учебные заведения на 2019 год

28 декабря, 2018, 15:25

Утверждены новые условия поступления в высшие учебные заведения на 2019 год

Об этом сообщила пресс-служба МОН.

Для вступления на бакалавра или магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления будут принимать сертификаты ВНО 2017, 2018 и 2019 годов. Впрочем, сертификаты по английскому, французскому, немецкому, испанскому языку будут принимать за 2018 и 2019 годы.

Кроме того, изменили сроки проведения творческих конкурсов. Их будут проводить с 1 по 10 июля. Вторая возможность сдать творческий конкурс продлится с 11 по 22 июля, но только для тех, кто будет учится на контракте.

Чтобы поступить на специальность "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", "Международные экономические отношения", "Международное право", "Фармация, промышленная фармация" необхоимо иметь минимум 130 баллов.

С 2019 года будет расширена система льгот для участников боевых действий. Право на них будут иметь не только участники АТО или ООС, а все, кто вступает по этой категории.

Что касается вступительной кампании, то регистрации электронных кабинетов начнется с 1 июля, а принятие заявлений и документов с 10 июля. Вступительная кампания заканчивается 16 июля в 18:00 для тех, кто поступает на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов. Для тех, кто поступает на основе сертификатов, вступительная кампания заканчивается 22 июля.

Количество заявлений, которые можно подать, не изменится. Для контракта ограничений нет, а для бюджета разрешается максимум 7 заявлений на 4 специальности.

Для тех, кто будет поступать в магистратуру, расширят количество специальностей, на которые нужно сдать единый вступительный экзамен по иностранному языку по технологии ВНО.

Добавят специальности: "Музееведение, памятковедение", "Менеджмент социокультурной деятельности", "Информационное, библиотечное и архивное дело", все специальности отраслей знаний "Богословие", "Социальные и поведенческие науки", "Управление и администрирование", " Информационные технологии", "Публичное управление и администрирование".

Регистрация на единый вступительный экзамен продлится с 13 мая по 3 июня. Экзамен будет 2 июля, а вступительные экзамены - 4 июля.