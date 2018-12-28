Массовое отравление детей на Львовщине: могли подхватить инфекцию в бассейне отеля

28 декабря, 2018, 14:36

Правоохранители предварительно установили, что дети могли отравиться во время плавания в бассейне гостиничного комплекса

Об этом сообщает полиция Львовской области.

В четверг, 27 декабря, в полицию поступило сообщение об отравлении у пяти детей, приехавших с родителями на отдых из Киева, Запорожья, Мелитополя и Львова. Пострадавшие отдыхали в одном из гостиничных комплексов в поселке Сходница.

Отмечается, что четырем детям было по 4 года, а пятому ребенку был 1 год.

Предварительный диагноз, который установили медики - "синдром циклической рвоты, диспепсия желудочно-кишечного тракта".

В пятницу, 28 декабря, полицейские заявили, что дети могли отравиться, плавая в бассейне гостинично-развлекательного комплекса.

На месте инцидента работает полиция. Уже открыто уголовное производство по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.