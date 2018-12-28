Китайский фондовый рынок за год рекордно упал

28 декабря, 2018, 14:22

Капитализация компаний Китая за этот год упала в совокупности на 2,4 трлн долларов, что является рекордным значением с 2002 года

Об этом сообщает Bloomberg .

В частности, агентство подчеркивает, что индекс SSE Composite Шанхайской фондовой биржи опустился почти на четверть.

По данным на 8:00 мск 28 декабря, индекс составил 2,493.39 п. Год назад он был на отметке 3,296.38 п.

Сообщается, что падение на рынке ценных бумаг оказалось даже большим, чем во время финансового кризиса 2008 года.

Кроме того, Китай в прошлом году уступил Японии место второго фондового рынка планеты.

Также Bloomberg сравнивает и средний объем привлеченного капитала за первый месяц после первичного размещения бумаг на бирже. Отмечено, что хотя в среднем за первый месяц размещения ценные бумаги росли на 193%, этот показатель оказался вдвое меньше, чем в 2016 году.

Агентство указывает одной из основных причин сложившейся ситуации торговую войну с Соединенными Штатами Америки, которая выразилась во взаимном повышении пошлин.

На саммите "Большой двадцатки", который состоялся 30 ноября - 1 декабря в Аргентине президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин достигли временного "перемирия" в торговом противостоянии. США согласились отложить на 90 дней поднятие штрафных пошлин на китайские товары - с 1 января 2019 года американские пошлины должны были вырасти с 10% до 25%. Кроме того, тогда Трамп сообщил, что и Китай согласился пойти на взаимные шаги.

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Лидеры двух стран договорились в течение этих трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достичь нового двустороннего торгового соглашения.