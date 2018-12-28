Киевлянин укусил за руку полицейского. Ему грозит до 5 лет тюрьмы
Об этом сообщила Нацполиция Киева в Facebook.
Во время документального оформления происшествия в управление забежал неизвестный, который требовал отпустить товарища, нецензурно ругался и угрожал полицейским.
"Мужчина ухватился руками за огнестрельное оружие одного из полицейских. Поэтому правоохранители задержали правонарушителя, однако он оказал сопротивление и укусил за руку патрульного", - рассказал старший следователь Голосеевского управления полиции Олег Самойлик.
Выяснилось, что 26-летний злоумышленник ранее уже был судим за хулиганство. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-