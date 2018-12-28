Кольченко перевели в штрафной изолятор из-за "усиления режима", - правозащитница

28 декабря, 2018, 16:38

То, что Кольченко перевели в штрафной изолятор, связано с усилением режима на Новый год

Об этом сообщила правозащитница Татьяна Щур, передает Укринформ .

"Это связано с усилением режима на Новый год. Он был к этому готов. К сожалению, это обычная практика, последний раз Кольченко находился в ШИЗО во время инаугурации президента Путина. Под такую практику подпадают заключенные с тяжелыми статьями (к которым относится "терроризм", как у Саши). Поводом обычно служит формальная чушь вроде непришитой таблички с именем на бушлате, расстегнутой пуговицы или, якобы, употребления жаргонной или нецензурной лексики ", - пояснила правозащитница.

Как сообщалось ранее, украинского узника Кремля Александра Кольченко, который содержится в колонии в российском Копейске, на 10 дней переводят в штрафной изолятор.

"Взаимоотношения нормальные в отряде и никаких специальных действий к нему не применяется. Не принуждают ни к чему ни со стороны ФСБ, ни со стороны администрации колонии. Все тихо, мирно", - рассказала Щур.