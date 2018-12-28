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Кольченко перевели в штрафной изолятор из-за "усиления режима", - правозащитница


фото: krymr.org
То, что Кольченко перевели в штрафной изолятор, связано с усилением режима на Новый год

Об этом сообщила правозащитница Татьяна Щур, передает Укринформ .

"Это связано с усилением режима на Новый год. Он был к этому готов. К сожалению, это обычная практика, последний раз Кольченко находился в ШИЗО во время инаугурации президента Путина. Под такую практику подпадают заключенные с тяжелыми статьями (к которым относится "терроризм", как у Саши). Поводом обычно служит формальная чушь вроде непришитой таблички с именем на бушлате, расстегнутой пуговицы или, якобы, употребления жаргонной или нецензурной лексики ", - пояснила правозащитница.

Как сообщалось ранее, украинского узника Кремля Александра Кольченко, который содержится в колонии в российском Копейске, на 10 дней переводят в штрафной изолятор.

"Взаимоотношения нормальные в отряде и никаких специальных действий к нему не применяется. Не принуждают ни к чему ни со стороны ФСБ, ни со стороны администрации колонии. Все тихо, мирно", - рассказала Щур.

  • Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил украинского режиссера Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. По тому же делу О.Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы.
  • Александр Кольченко 31 мая объявлял голодовку в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который голодал с 14 мая по 5 октября 2018 года.
  • Сам Сенцов высказывался против голодания удерживаемого в России активиста Александра Кольченко, поскольку знал о его проблемах со здоровьем.
  • В конце концов, Кольченко прекратил голодовку 7 июня по состоянию здоровья.
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