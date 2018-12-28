 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Клыха почти неделю продержали в больнице, но диагноз не сообщили

Украинский политзаключенный в России Станислав Клых пробыл в больнице в Челябинске 5-6 дней, результаты его обследования пока неизвестны

Об этом рассказала российская правозащитница Татьяна Щур Укринформу.

"Несколько слов о Станиславе Клихе. Он был направлен в больницу в Челябинске 6 декабря. А уже 11 декабря - этапировали обратно в тюрьму. Поэтому наш адвокат в ЛПУ (лечебно-профилактическом учреждении, - ред.) его уже не застал. Что стало причиной отправления и каково его состояние сегодня, насколько обоснованы его жалобы, которые стали известны из письма московской участницы пикета Марии Рябиковой, пока сказать не могу. Пытаемся что-то прояснить, возможно, на днях удастся", - сказала Щур.

  • Как сообщалось, украинский политзаключенный Кремля Станислав Клых в середине декабря написал письмо российской активистке Марии Рябиковой, в котором рассказал о критической ситуации с его здоровьем (по словам Клыха, подозрение на гангрену и рак), в связи с чем его переводили с места отбывания наказания в Верхнеуральске в больницу областного центра Челябинска.
  • Напомним, российские власти обвиняют Станислава Клыха в участии в боевых действиях против российской армии во время первой чеченской войны зимой 1994-1995 годов и в убийстве российских солдат. Также по этому делу проходит еще один украинский политзаключенный - Николай Карпюк. Клых отвергает обвинения, а его родные настаивают, что он никогда не был в Чечне. 26 мая 2016 суд в российской Чечне приговорил Клыха к 20 годам лишения свободы. В октябре того же года Верховный суд РФ отклонил апелляцию защиты на приговор.
  • Стало известно, что у украинского политзаключенного Станислава Клыха значительно ухудшилось состояние здоровья и есть подозрение на рак.
Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 декабря, 2018 пятница

больше новостей

28 декабря, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать