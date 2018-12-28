Клыха почти неделю продержали в больнице, но диагноз не сообщили

28 декабря, 2018, 22:59

Украинский политзаключенный в России Станислав Клых пробыл в больнице в Челябинске 5-6 дней, результаты его обследования пока неизвестны

Об этом рассказала российская правозащитница Татьяна Щур Укринформу.

"Несколько слов о Станиславе Клихе. Он был направлен в больницу в Челябинске 6 декабря. А уже 11 декабря - этапировали обратно в тюрьму. Поэтому наш адвокат в ЛПУ (лечебно-профилактическом учреждении, - ред.) его уже не застал. Что стало причиной отправления и каково его состояние сегодня, насколько обоснованы его жалобы, которые стали известны из письма московской участницы пикета Марии Рябиковой, пока сказать не могу. Пытаемся что-то прояснить, возможно, на днях удастся", - сказала Щур.