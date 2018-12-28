Клыха почти неделю продержали в больнице, но диагноз не сообщили
28 декабря, 2018, 22:59
Украинский политзаключенный в России Станислав Клых пробыл в больнице в Челябинске 5-6 дней, результаты его обследования пока неизвестны
Об этом рассказала российская правозащитница Татьяна Щур Укринформу.
"Несколько слов о Станиславе Клихе. Он был направлен в больницу в Челябинске 6 декабря. А уже 11 декабря - этапировали обратно в тюрьму. Поэтому наш адвокат в ЛПУ (лечебно-профилактическом учреждении, - ред.) его уже не застал. Что стало причиной отправления и каково его состояние сегодня, насколько обоснованы его жалобы, которые стали известны из письма московской участницы пикета Марии Рябиковой, пока сказать не могу. Пытаемся что-то прояснить, возможно, на днях удастся", - сказала Щур.
- Как сообщалось, украинский политзаключенный Кремля Станислав Клых в середине декабря написал письмо российской активистке Марии Рябиковой, в котором рассказал о критической ситуации с его здоровьем (по словам Клыха, подозрение на гангрену и рак), в связи с чем его переводили с места отбывания наказания в Верхнеуральске в больницу областного центра Челябинска.
- Напомним, российские власти обвиняют Станислава Клыха в участии в боевых действиях против российской армии во время первой чеченской войны зимой 1994-1995 годов и в убийстве российских солдат. Также по этому делу проходит еще один украинский политзаключенный - Николай Карпюк. Клых отвергает обвинения, а его родные настаивают, что он никогда не был в Чечне. 26 мая 2016 суд в российской Чечне приговорил Клыха к 20 годам лишения свободы. В октябре того же года Верховный суд РФ отклонил апелляцию защиты на приговор.
- Стало известно, что у украинского политзаключенного Станислава Клыха значительно ухудшилось состояние здоровья и есть подозрение на рак.
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