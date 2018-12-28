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Хакеры похитили в Южной Корее данные тысячи беженцев из КНДР


фото: REUTERS
В Южной Корее расследуют хакерскую атаку, в ходе которой были слиты имена и адреса почти тысячи северокорейцев, бежавших в соседнюю страну

Об этом сообщает AP

"Южная Корея заявляет, что она отреагировала на хакерскую атаку, в ходе которой были похищены имена и адреса почти 1000 северокорейских перебежчиков, переселилившихся на юг", - говорится в сообщении.

Региональное отделение центра по переселению в Хани начало уведомлять перебежчиков, которых задела атака, после того, как на прошлой неделе было выявлен взлом одного из компьютеров центра, который произошел где-то в ноябре.

Полиция расследует хакерскую атаку. Признаков взлома других компьютеров не обнаружено.

Как известно, около 30 тысяч северокорейцев бежали в Южную Корею, в основном через Китай, после окончания Корейской войны 1950-1953 гг.

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