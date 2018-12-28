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ФСБ проводит допросы моряков без свидетелей, чтобы заставить признать вину, - Полозов


фото: tass
ФСБ продолжает оказывать давление на военнопленных украинских моряков

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Органы ФСБ продолжают оказывать давление на военнопленных украинских моряков, направляя к ним оперативных работников для проведения внепроцессуальных разговоров без присутствия адвокатов, с целью склонения военнопленных к признанию вины в совершении уголовного преступления, самооговора, или клеветы на кого-то из их товарищей", - написал Полозов.

По его словам, "всем военнопленным морякам адвокатами были разъяснены недопустимость и незаконность подобных действий со стороны органов ФСБ".

Адвокаты сообщили каждому моряку об алгоритме действий в случае осуществления подобной провокации к нему.

  • Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
  • Появился полный список 24 пленных украинских моряков. 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали всех захваченных в плен украинских моряков.
  • Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • По состоянию на пятницу, 27 декабря, все 24 украинских моряка, захваченных во время российской военной агрессии в районе Керченского пролива, объявили себя военнопленными.
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