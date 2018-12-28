ФСБ проводит допросы моряков без свидетелей, чтобы заставить признать вину, - Полозов

28 декабря, 2018, 16:48

ФСБ продолжает оказывать давление на военнопленных украинских моряков

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Органы ФСБ продолжают оказывать давление на военнопленных украинских моряков, направляя к ним оперативных работников для проведения внепроцессуальных разговоров без присутствия адвокатов, с целью склонения военнопленных к признанию вины в совершении уголовного преступления, самооговора, или клеветы на кого-то из их товарищей", - написал Полозов.

По его словам, "всем военнопленным морякам адвокатами были разъяснены недопустимость и незаконность подобных действий со стороны органов ФСБ".

Адвокаты сообщили каждому моряку об алгоритме действий в случае осуществления подобной провокации к нему.