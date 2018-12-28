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Форвард сборной Украины отказал испанскому клубу


фото: fanatik.com.tr
Футболист сборной Украины Евгений Селезнев отказался переходить в испанскую "Малагу"

Об этом сообщает Fanatik .

Селезнев, который играет за турецкий "Акхисар", отклонил предложение "Малаги", поскольку намерен продолжить карьеру в "Галатасарае". В испанский клуб 33-летнего украинца приглашал главный тренер "Малаги" Хуан Рамон Муньис, который знает нападающего благодаря работе в "Днепре", где он был ассистентом Хуанде Рамоса.

"Малага" выступает во втором по силе дивизионе испанского футбола - Сегунде.

33-летний Евгений Селезнев в нынешнем сезоне провел за "Акхисар" 11 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

За сборную Украины нападающий сыграл 58 матчей и забил 11 голов.

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