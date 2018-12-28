Форвард сборной Украины отказал испанскому клубу
28 декабря, 2018, 17:07
Футболист сборной Украины Евгений Селезнев отказался переходить в испанскую "Малагу"
Об этом сообщает Fanatik .
Селезнев, который играет за турецкий "Акхисар", отклонил предложение "Малаги", поскольку намерен продолжить карьеру в "Галатасарае". В испанский клуб 33-летнего украинца приглашал главный тренер "Малаги" Хуан Рамон Муньис, который знает нападающего благодаря работе в "Днепре", где он был ассистентом Хуанде Рамоса.
"Малага" выступает во втором по силе дивизионе испанского футбола - Сегунде.
33-летний Евгений Селезнев в нынешнем сезоне провел за "Акхисар" 11 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
За сборную Украины нападающий сыграл 58 матчей и забил 11 голов.
- Агент Евгения Селезнева, заявил, что он близок к переходу в турецкий "Галатасарай" .
- Напомним, в конце ноября стало известно, что турецкий "Акхисар" избавится от футболиста сборной Украины Евгения Селезнева из-за нарушения дисциплины и нежелание тренироваться.
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