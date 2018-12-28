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ЕС в пять раз увеличит финансирование на борьбу с российской пропагандой


фото: EPA
В Европейской комиссии заявили, что планируют выделить больше средств и кадров на борьбу с российской пропагандой с начала 2019 года

Об этом сообщает Радио Польша .

В комиссии отметили, что дезинформация со стороны Кремля является самой большой угрозой для ЕС.

Ранее на на борьбу с пропагандой РФ выделяли 1 млн евро, в 2019 году - 5 млн евро. Группа, которая занимается борьбой с российской дезинформацией, ранее насчитывала несколько человек, в 2019 году ее штат увеличиться до 50 человек.

Более эффективно бороться с российской дезинформацией призвала группа, состоящая из шестидесяти экспертов из двадцати стран, занимающихся вопросами безопасности. Эксперты из европейских стран, которые подписали письмо, направленное Европейской комиссии, отмечают, что в данной ситуации мобилизация сил и ресурсов просто необходима.

"До этого момента Европейская комиссия уменьшала нависающую угрозу со стороны России. Теперь это изменилось. Хорошо, что бюджет будет увеличен. Конечно, все еще этого недостаточно", - сказал руководитель программы Kremlin Watch, созданной чешским институтом Европейские ценности Якуб Янда.

По словам Янды, "бюджет российской дезинформационной машины насчитывает миллиарды евро".

  • Напомним, в Британии признали российский пропагандистский канал RT виновным в нарушении правил вещания.
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