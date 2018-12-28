ЕС опубликовал решение о санкциях против России
28 декабря, 2018, 12:26
28 декабря обнародовали решение Совета Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода
Видовидне решение опубликовали в Официальном журнале ЕС.
"Это решение действует до 31 июля 2019 года...Вступает в силу на следующий день после его размещения в Официальном журнале Европейского Союза", - говорится в сообщении.
Решение Совета ЕС о санкциях против РФ вступит в силу 29 декабря. Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.
Накануне, 12 декабря, Европарламент призвал к ужесточению санкций , если Россия не отпустит пленных украинских моряков.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- ФСБ заявила о "провокации" Украині в "российских территориальных водах" .
- Главы МИД стран "Вышеградской четверки" - Венгрии, Польши, Чехии и Словакии - поддержали Украину при обсуждении нападения России в районе Керченского пролива. 97 европарламентариев призвали верховного представителя ЕС по иностранным делам Могерини и правительства ЕС к санкциям против РФ .
- Блокирование Россией Керченского пролива привело к кораблекрушениям . Агрессию РФ в Керченском проливе осудили 34 страны Международной морской организации. Нападение россиян на украинском корабле обсудят в "нормандском формате" .
- ЕС решил продлить санкции против России и потребовал от РФ немедленного освобождения всех украинских моряков.
- Лидеры ЕС открыли возможность для новых санкций против РФ.
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