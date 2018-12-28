ЕС опубликовал решение о санкциях против России

28 декабря, 2018, 12:26

28 декабря обнародовали решение Совета Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода

Видовидне решение опубликовали в Официальном журнале ЕС.

"Это решение действует до 31 июля 2019 года...Вступает в силу на следующий день после его размещения в Официальном журнале Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Решение Совета ЕС о санкциях против РФ вступит в силу 29 декабря. Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

Накануне, 12 декабря, Европарламент призвал к ужесточению санкций , если Россия не отпустит пленных украинских моряков.