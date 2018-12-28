28 декабря, 2018, 14:32

Доходы населения в среднем растут более высокими темпами, чем расходы на оплату коммунальных услуг

Об этом заявил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает "Экономическая правда" .

"Если мы сравним динамику роста доходов с динамикой роста расходов на оплату коммунальных услуг, то доходы населения в среднем растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг. То есть, потребность граждан в получении субсидий будет уменьшаться", - сообщил Музыченко.

Он также сказал, что тарифы - не единственный фактор, который влияет на потребность граждан в получении социальной поддержки.

"Сегодня мы наблюдаем достаточно активную динамику роста доходов населения", - заявил Музыченко.

Еще одним фактором он назвал пересмотр правил предоставления жилищных субсидий с мая 2018 года, а третьим фактором оказалось повышение цены на газ

"Эти три фактора сейчас играют основную роль при реализации права на субсидии в текущем отопительном периоде", - сказал представитель Минсоцполитики.

Кроме того, численность получателей субсидий уменьшается и благодаря тому, что программа предоставления субсидий стала более адресной.

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