Доходы украинцев растут быстрее, чем расходы на "коммуналку", - Минсоцполитики
Об этом заявил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает "Экономическая правда" .
"Если мы сравним динамику роста доходов с динамикой роста расходов на оплату коммунальных услуг, то доходы населения в среднем растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг. То есть, потребность граждан в получении субсидий будет уменьшаться", - сообщил Музыченко.
Он также сказал, что тарифы - не единственный фактор, который влияет на потребность граждан в получении социальной поддержки.
"Сегодня мы наблюдаем достаточно активную динамику роста доходов населения", - заявил Музыченко.
Еще одним фактором он назвал пересмотр правил предоставления жилищных субсидий с мая 2018 года, а третьим фактором оказалось повышение цены на газ
"Эти три фактора сейчас играют основную роль при реализации права на субсидии в текущем отопительном периоде", - сказал представитель Минсоцполитики.
Кроме того, численность получателей субсидий уменьшается и благодаря тому, что программа предоставления субсидий стала более адресной.
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