Боевики "ЛНР" вербовали осужденных, переведенных в украинские тюрьмы

28 декабря, 2018, 18:54

Контрразведчики СБУ разоблачили попытки вербовки представителями "ЛНР" осужденных, переданных для отбывания наказания в украинские пенитенциарные учреждения

Об этом сообщает СБУ.

"Оперативники спецслужбы, в частности, обнаружили среди заключенных, перемещенных из временно оккупированного Луганска в декабре 2018 года трех человек, завербованных так называемым" МГБ ЛНР", - отмечается в сообщении.

Правоохранители установили, что террористы путем угроз и психологического давления заставили осужденных подписать обязательство о негласном сотрудничестве. По замыслу боевиков, заключенные после отбытия наказания должны были собирать для "МГБ ЛНР" информацию о местах дислокации, составе и перемещениях украинских военных подразделений.

В случае отказа террористы угрожали насилием, лишением свиданий с родными и блокированием перемещения на контролируемую украинскими властями территорию. Осужденные предоставили сотрудникам СБУ подробную информацию об обстоятельствах вербовки.

Продолжаются мероприятия по проверке других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.