 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Блумберг готов потратить $ 100 млн на свою президентскую кампанию


фото: REUTERS
Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг готов потратить из собственных средств более $ 100 млн для того, чтобы побороться на президентских выборах 2020 году в США

Об этом сообщил американский телеканал C-NBC со ссылкой на главного политического советника Блумберга Говарда Вольфсана.

"Миллиардер Майк Блумберг готов потратить более $ 100 млн долларов - суммы, которую он вложил в свою последнюю кампанию на выборах мэра Нью-Йорка - если он будет баллотироваться на пост президента в 2020 году. При этом он не планирует привлекать любых внешних средств от комитетов в поддержку кандидата ", - отмечается в публикации.

В этой связи телеканал приводит слова Вольфсана, который указывает на то, что его босс намерен инвестировать в собственную кампанию столько денег, сколько понадобится.

"Блумберг потратил более $ 110 млн на поддержку демократов на выборах в Конгрессе в 2018 году. Когда Вольфсана спросили, намерен ли Блумберг потратить по крайней мере столько же на собственную кампанию, Вольфсан ответил:" Сколько потребуется ", - отмечает телеканал.

Если экс-мэр Нью-Йорка сделает такой вклад в собственную кампанию, он будет иметь одну из самых мощных позиций на выборах 2020 года и значительное преимущество над другими потенциальными претендентами от демократов.

"Тем не менее, образ успешного бизнесмена может оказаться не совсем тем, за которого захочет проголосовать большинство американцев в альтернативу нынешнему президенту Дональду Трампу", - отмечает телеканал.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 декабря, 2018 пятница

больше новостей

28 декабря, 2018 пятница

27 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать