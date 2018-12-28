Блумберг готов потратить $ 100 млн на свою президентскую кампанию
Об этом сообщил американский телеканал C-NBC со ссылкой на главного политического советника Блумберга Говарда Вольфсана.
"Миллиардер Майк Блумберг готов потратить более $ 100 млн долларов - суммы, которую он вложил в свою последнюю кампанию на выборах мэра Нью-Йорка - если он будет баллотироваться на пост президента в 2020 году. При этом он не планирует привлекать любых внешних средств от комитетов в поддержку кандидата ", - отмечается в публикации.
В этой связи телеканал приводит слова Вольфсана, который указывает на то, что его босс намерен инвестировать в собственную кампанию столько денег, сколько понадобится.
"Блумберг потратил более $ 110 млн на поддержку демократов на выборах в Конгрессе в 2018 году. Когда Вольфсана спросили, намерен ли Блумберг потратить по крайней мере столько же на собственную кампанию, Вольфсан ответил:" Сколько потребуется ", - отмечает телеканал.
Если экс-мэр Нью-Йорка сделает такой вклад в собственную кампанию, он будет иметь одну из самых мощных позиций на выборах 2020 года и значительное преимущество над другими потенциальными претендентами от демократов.
"Тем не менее, образ успешного бизнесмена может оказаться не совсем тем, за которого захочет проголосовать большинство американцев в альтернативу нынешнему президенту Дональду Трампу", - отмечает телеканал.
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