Блумберг готов потратить $ 100 млн на свою президентскую кампанию

28 декабря, 2018, 11:36

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг готов потратить из собственных средств более $ 100 млн для того, чтобы побороться на президентских выборах 2020 году в США

Об этом сообщил американский телеканал C-NBC со ссылкой на главного политического советника Блумберга Говарда Вольфсана.

"Миллиардер Майк Блумберг готов потратить более $ 100 млн долларов - суммы, которую он вложил в свою последнюю кампанию на выборах мэра Нью-Йорка - если он будет баллотироваться на пост президента в 2020 году. При этом он не планирует привлекать любых внешних средств от комитетов в поддержку кандидата ", - отмечается в публикации.

В этой связи телеканал приводит слова Вольфсана, который указывает на то, что его босс намерен инвестировать в собственную кампанию столько денег, сколько понадобится.

"Блумберг потратил более $ 110 млн на поддержку демократов на выборах в Конгрессе в 2018 году. Когда Вольфсана спросили, намерен ли Блумберг потратить по крайней мере столько же на собственную кампанию, Вольфсан ответил:" Сколько потребуется ", - отмечает телеканал.

Если экс-мэр Нью-Йорка сделает такой вклад в собственную кампанию, он будет иметь одну из самых мощных позиций на выборах 2020 года и значительное преимущество над другими потенциальными претендентами от демократов.

"Тем не менее, образ успешного бизнесмена может оказаться не совсем тем, за которого захочет проголосовать большинство американцев в альтернативу нынешнему президенту Дональду Трампу", - отмечает телеканал.