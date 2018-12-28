28 декабря, 2018, 11:57

Антимонопольный комитет Украины не увидел злоупотреблений монопольным положением на рынке генерации электроэнергии со стороны компании ДТЭК Рината Ахметова

Информация об этом содержится в заключении Антимонопольного комитета по расследованию против компании ДТЭК ", передает" Громадське ".

Согласно решению Антимонопольного комитета, компания Ахметова не может злоупотреблять монопольным положением, поскольку рынок электроэнергии в Украине сейчас является зарегулированным.

"Соответствующее решение было принято на основании исследования ситуации на рынке в течение 2015-2017 годов. За этот период компания ДТЭК не могла злоупотреблять монопольным положением. Возможно, после введения рынка электроэнергии данное решение будет пересмотрено ", - сообщила представитель Антимонопольного комитета.

Впрочем, в Антимонопольном комитете признали, что компания "ДТЭК", как и государственный "Энергоатом", обладают определенной рыночной властью, однако эти компании на имеют влияния на стоимость электроэнергии, ведь рынок является регулируемым и тариф определяется НКРЕКП.