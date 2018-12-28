Антимонопольный комитет не считает ДТЭК Ахметова монополистом
Информация об этом содержится в заключении Антимонопольного комитета по расследованию против компании ДТЭК ", передает" Громадське ".
Согласно решению Антимонопольного комитета, компания Ахметова не может злоупотреблять монопольным положением, поскольку рынок электроэнергии в Украине сейчас является зарегулированным.
"Соответствующее решение было принято на основании исследования ситуации на рынке в течение 2015-2017 годов. За этот период компания ДТЭК не могла злоупотреблять монопольным положением. Возможно, после введения рынка электроэнергии данное решение будет пересмотрено ", - сообщила представитель Антимонопольного комитета.
Впрочем, в Антимонопольном комитете признали, что компания "ДТЭК", как и государственный "Энергоатом", обладают определенной рыночной властью, однако эти компании на имеют влияния на стоимость электроэнергии, ведь рынок является регулируемым и тариф определяется НКРЕКП.
- Напомним, компания ДТЭК - одна из крупнейших энергетических корпораций в Восточной Европе. Ей принадлежит 9 из 15 украинских теплоэлектростанций, а также 17 шахт и вугильнозбагачувальни комплексы. В общем, компания является фактическим монополистом на рынке генерации тепловой электроэнергии в Украине и добывает около 85% угля, которое используют украинские ТЭС.
- Уже четвертый год Антимонопольный комитет ведет расследование - есть ли монополия компании ДТЭК на рынке генерации электроэнергии.
- Решение должны были объявить еще 18 декабря , но Комитет в очередной раз перенес заседание. В заявителей по делу вновь появились замечания.
- Заседание Антимонопольного Комитета по этому делу предварительно назначено на 17 января.
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