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Анджелина Джоли допустила, что пойдет в политику и будет баллотироваться в президенты


фото: REUTERS
Голливудская актриса Анджелина Джоли намекнула, что в будущем может пойти в политику

В интервью программе Today на радио ВВС она сказала, что 20 лет назад исключила бы такой вариант, но теперь уже не так категорична, сообщает ВВС .

Сейчас Джоли является послом доброй воли ООН. Она активно занимается целым рядом вопросов - в частности проблемами беженцев, сексуального насилия и охраны природы.

В разговоре с ведущим BBC Джастином Веббом Джоли среди прочего поговорила об американской политике, социальных сетях и мировом миграционном кризисе.

На вопрос о том, думает ли она о походе в политику - в частности, об участии в президентской гонке от Демократической партии - актриса ответила: "Если бы мне задали этот вопрос 20 лет назад, я бы рассмеялась ... Я всегда говорю, что пойду туда, где я нужна. Не знаю, подхожу ли я для политики... я шутила, что не уверена, прячу ли я скелет в шкафу", - говорит Джоли.

"На своей нынешней позиции я могу сотрудничать с правительствами - так же, как и с военными. Так что я нахожусь на очень интересном месте, которое позволяет мне многое сделать", - говорит она.

Актриса добавила, что "пока" будет молчать по поводу своего будущего.

"Пока что?" - уточнил ведущий, а затем добавил, что не удивится, если со временем увидит фамилию Джоли в списке претендентов на то, чтобы стать кандидатом в президенты США от Демократической партии.

На это актриса не сказала "нет", а только рассмеялась и поблагодарила журналиста.

В программе BBC Джоли также поговорила о детях и своем отношении к соцсетям. По ее словам, она "так же, как и большинство родителей" просто не способна контролировать все, что они делают.

"Подростки существуют в собственных реалиях. Наше с вами поколение не понимает и половины того, что они делают со всей этой техникой. Они могут легко нас обойти", - говорит актриса.

По ее словам, никто из ее детей не имеет профиля на Facebook, так же как и она сама.

"Мы последняя семья, которая до сих пор не зарегистрировалась на Facebook", - пошутила Джоли.

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