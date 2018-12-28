25 тысяч зрителей бесплатно посмотрели новые фильмы в рамках "Дней украинского кино"

28 декабря, 2018, 08:07

25 тысяч зрителей бесплатно посмотрели новые украинские фильмы в рамках проекта "Дни украинского кино" - Киевский международный кинофестиваль "Молодость"

Об этом во время пресс-конференции 27 декабря сообщил генеральный директор КМКФ "Молодость" Андрей Халпахчи.

За три месяца удалось провести фестиваль "Дни украинского кино" в 15 городах Украины, где нет кинотеатров. За это время показания посетили более 25 000 зрителей. Проект охватил Закарпатскую, Черновицкую, Ивано-Франковске, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Киевскую, Сумскую, Харьковскую, Луганскую, Днепропетровскую и Донецкую области.

"Возвращение кинотеатров в небольшие города Украины является не менее важным, чем, например, построение новых автодорог. Мы благодарны Министерству информационной политики Украины за финансовую поддержку и понимание важности этой миссии. Этим проектом мы надеемся привлечь внимание общества к этой проблеме, инициировать постановление Кабинета Министров о необходимости развития и реконструкции кинотеатров по всей стране ", - подчеркнул Халпахчи.

Проект проходил как в Украине, так и за рубежом, с целью укрепления имиджа нашего государства в мире. Современное украинское кино в рамках проекта привезли в США (Нью-Йорк), Канады (Оттава, Монреаль, Торонто), Великобритании (Лондон) и Португалии (Порту). Почти все фильмы представляли члены съемочных групп, актеры и режиссеры.

Фестиваль "Дни украинского кино" состоялся при поддержке Министерства информационной политики Украины.

"Украинское кино сегодня переживает настоящее возрождение - формируется индустрия, появляются новые хорошие фильмы. Мы как Министерство поставили перед собой довольно амбициозную задачу - показать эти фильмы жителям городов, где нет кинотеатров. По итогам могу сказать, что вместе с нашими партнерами - кинофестивалем «Молодость» - мы эту задачу успешно выполнили ", - отметил государственный секретарь министерства информационной политики Украины Артем Биденко.

Команда фестиваля привозила с собой всю необходимую аппаратуру: большой экран шириной 6 метров с проектором, оборудование для демонстрации фильмов в цифровом формате, профессиональный звук и тому подобное. Фильмы демонстрировались в современном цифровом формате.