Израиль одобрил строительство почти 2200 домов на Западном берегу
27 декабря, 2018, 14:02
В Израиле одобрили план строительства почти 2200 единиц жилья в поселениях на оккупированном Западном берегу реки Иордан
Об этом сообщает AFP со ссылкой на неправительственную израильскую организацию Peace Now.
По данным организации, профильный комитет Министерства обороны Израиля окончательно утвердил строительство 1159 единиц жилья. Строительство еще 1032 единиц проходит первые этапы согласования.
В феврале прошлого года парламент Израиля принял закон, который легализует около 4 тыс. зданий.
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