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Выборы в 45 ОТГ могут состояться вместе с президентскими

Выборы в 45 объединенных территориальных общинах могут состояться одновременно с президентскими выборами в марте 2019 года

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает Минрегион.

"Это очень важная взаимосвязь, когда будет избираться президент Украины, и одновременно люди выбирать будущих местных лидеров - глав ОТГ", - отметил Зубко.

Он отметил, что процесс добровольного объединения должен завершиться до 2020 года.

"Если этого не произойдет, мы снова получим дискриминацию украинцев. Большинство из них будут проживать в общинах, которые объединились и имеют полномочия, а другие останутся в сельском или поселковом совете, которые практически не влияют на свое будущее. Поэтому 2019 год будет ключевым . Нам нужно завершить добровольное объединение. Далее - принять решение об объединении общин", - подчеркнул Зубко.

Он добавил, что в 2020 году местные выборы должны состояться на новой территориальной основе.

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