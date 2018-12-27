Выборы в 45 ОТГ могут состояться вместе с президентскими
Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает Минрегион.
"Это очень важная взаимосвязь, когда будет избираться президент Украины, и одновременно люди выбирать будущих местных лидеров - глав ОТГ", - отметил Зубко.
Он отметил, что процесс добровольного объединения должен завершиться до 2020 года.
"Если этого не произойдет, мы снова получим дискриминацию украинцев. Большинство из них будут проживать в общинах, которые объединились и имеют полномочия, а другие останутся в сельском или поселковом совете, которые практически не влияют на свое будущее. Поэтому 2019 год будет ключевым . Нам нужно завершить добровольное объединение. Далее - принять решение об объединении общин", - подчеркнул Зубко.
Он добавил, что в 2020 году местные выборы должны состояться на новой территориальной основе.
- Напомним, 29 ноября Центральная избирательная комиссия заявила о невозможности проведения местных выборов в 10 областях из-за военного положения.
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