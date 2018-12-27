Возле церкви в центре Афин произошел взрыв: есть раненые
27 декабря, 2018, 10:42
У церкви святого Дионисия в Афинах произошел взрыв, в результате чего ранен сотрудник полиции
Об этом сообщает Reuters .
"В результате детонации взрывного устройства возле церкви в центре Афин ранен сотрудник полиции", - говорится в сообщении.
Взрыв произошел возле церкви святого Дионисия в районе Колонаки около 5:00 утра по местному времени.
Пострадавшего полицейского доставили в больницу. Правоохранители оцепили район, где произошел взрыв.
- Напомним, 17 декабря в Греции у здания частного телеканала взорвалась бомба.
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