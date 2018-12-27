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Возле церкви в центре Афин произошел взрыв: есть раненые


фото: REUTERS
У церкви святого Дионисия в Афинах произошел взрыв, в результате чего ранен сотрудник полиции

Об этом сообщает Reuters .

"В результате детонации взрывного устройства возле церкви в центре Афин ранен сотрудник полиции", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел возле церкви святого Дионисия в районе Колонаки около 5:00 утра по местному времени.

Пострадавшего полицейского доставили в больницу. Правоохранители оцепили район, где произошел взрыв.

  • Напомним, 17 декабря в Греции у здания частного телеканала взорвалась бомба.
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