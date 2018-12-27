Валенса назвал Путина "мудрым человеком"
Об этом он заявил в интервью российскому пропагандистскому агентству РИА Новости .
"Мы должны найти решение. Мы должны уступить друг другу... Если мы друг с другом ссоримся, то третьи на этом зарабатывают... Нам ближе к Москве, чем к Нью-Йорку", - заявил Валенса.
Также Валенса назвал президента РФ Владимира Путина "мудрым человеком" и добавил, что охотно поехал бы в Россию.
"Если бы меня пригласили, я поехал бы. Конечно!... Путину я бы тоже смог объяснить, если бы у меня было больше разговоров с Путиным. Если бы он дал себя убедить. Он мудрый человек. Мудрый, только надо для него добавить аргументов", - отметил Валенса.
Ранее Валенса предложил номинировать Сенцова на Нобелевскую премию мира.
"Последнее слово Сенцова, в котором он просит российский народ "научиться не бояться", является примером достойного восхищения отношением к братству между народами", - заявил тогда Валенса.
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