Валенса назвал Путина "мудрым человеком"

27 декабря, 2018, 14:58

Экс-президент Польши Лех Валенса призвал не ссориться с Россией и назвал президента РФ Владимира Путина "мудрым человеком"

Об этом он заявил в интервью российскому пропагандистскому агентству РИА Новости .

"Мы должны найти решение. Мы должны уступить друг другу... Если мы друг с другом ссоримся, то третьи на этом зарабатывают... Нам ближе к Москве, чем к Нью-Йорку", - заявил Валенса.

Также Валенса назвал президента РФ Владимира Путина "мудрым человеком" и добавил, что охотно поехал бы в Россию.

"Если бы меня пригласили, я поехал бы. Конечно!... Путину я бы тоже смог объяснить, если бы у меня было больше разговоров с Путиным. Если бы он дал себя убедить. Он мудрый человек. Мудрый, только надо для него добавить аргументов", - отметил Валенса.

Ранее Валенса предложил номинировать Сенцова на Нобелевскую премию мира.

"Последнее слово Сенцова, в котором он просит российский народ "научиться не бояться", является примером достойного восхищения отношением к братству между народами", - заявил тогда Валенса.