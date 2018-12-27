В Японии повесили двух заключенных

27 декабря, 2018, 08:21

27 декабря утром в Японии казнили двух заключенных, приговоренных к смертной казни

Об этом сообщает Kyodo.

Отмечается, что приговор исполнили 27 декабря утром по приказу министра юстиции Японии Такаси Ямаситы.

60-летнего Кейзо Окамото, бывшего старшего члена преступного синдиката, и 67-летнего Хиро Суемори, бывшего советника по инвестициям приговорили к смертной казни за убийство-ограбление президента и сотрудника инвестиционно-консультационной компании в 1988 году.

"Это был очень жестокий случай, когда они ограбили жертв, рискуя своей жизнью по эгоистическим причинам. Казнь была результатом многочисленных размышлений", - сказал министр юстиции.

Он также добавил, что подписал распоряжение о казни во вторник, 25 декабря.

Таким образом, в течение 2018 года в Японии казнили уже 15 человек, еще более ста ожидают выполнения высшей меры наказания. Это наибольшее количество казненных с 2008 года.

Система смертной казни в Японии вызывает международную критику. Впрочем, опросы показывают, что большинство японской общественности поддерживает смертную казнь. Японская ассоциация адвокатов призвала к ее отмене до 2020 года, требуя взамен пожизненного лишения свободы.