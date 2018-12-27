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В Вене неизвестные напали на костел. Есть пострадавшие

Полиция отмечает, что нападение на католическую церковь не было террористическим актом

Об этом сообщает полиция Вены в Twitter.

Точная причина неизвестна, но при этом "возможный террористический мотив в любом случае исключен".

Отметим, что в четверг, 27 ноября, двое мужчин совершили набег на посетителей католической монастырской церкви Марии Безупречной. Они ограбили несколько человек и скрылись.

В результате нападения пострадали пятеро служителей церкви.

Издание Krone отмечает, что очевидцы слышали выстрелы.

 

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