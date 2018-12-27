В Вене неизвестные напали на костел. Есть пострадавшие
27 декабря, 2018, 22:41
Полиция отмечает, что нападение на католическую церковь не было террористическим актом
Об этом сообщает полиция Вены в Twitter.
Точная причина неизвестна, но при этом "возможный террористический мотив в любом случае исключен".
Отметим, что в четверг, 27 ноября, двое мужчин совершили набег на посетителей католической монастырской церкви Марии Безупречной. Они ограбили несколько человек и скрылись.
В результате нападения пострадали пятеро служителей церкви.
Издание Krone отмечает, что очевидцы слышали выстрелы.
Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte zumindest einer der unbekannten Täter Wertgegenstände und Bargeld gefordert haben. Die genaue Motivlage ist derzeit noch unklar, ein mögliches Terrormotiv kann jedenfalls ausgeschlossen werden. #Strebersdorf- POLIZEI WIEN (@LPDWien) 27 декабря 2018
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