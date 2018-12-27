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В Украине за неделю от гриппа умерли четыре человека

На прошлой неделе в Украине гриппом и ОРВИ заболели более 216 тысяч человек, четверо больных умерли

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Сейчас в Украине нет эпидемии гриппа, однако эпидемиологический порог превышен в ряде областей: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой и Одесской.

"В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 216 213 человек, из них 64,9% - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых увеличился на 6,5%, среди детей до 17 лет снизился на 1,1%", - говорится в сообщении.

Также в Минздраве рассказали, что с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 145 258 человек.

 

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