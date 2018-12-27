В Украине за месяц растаможили 11 тыс. "евроблях"

27 декабря, 2018, 12:41

С 25 ноября по 26 декабря в Украине растаможили 11 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией

Об этом сообщает Государственная фискальная служба в Facebook.

Из общего количества растаможенных авто - почти 9,6 тыс. транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно оплатили 81,5 млн грн (8500 за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого соблюдены.

Кроме того, в течение 26 декабря был растаможено около 1,4 тыс. автомобилей.