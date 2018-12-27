В Украине за месяц растаможили 11 тыс. "евроблях"
Об этом сообщает Государственная фискальная служба в Facebook.
Из общего количества растаможенных авто - почти 9,6 тыс. транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно оплатили 81,5 млн грн (8500 за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого соблюдены.
Кроме того, в течение 26 декабря был растаможено около 1,4 тыс. автомобилей.
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Напомним, 8 ноября Рада приняла в целом закон о новых правилах растаможки автомобилей и о более жестких штрафах для "евроблях". В ГФС отметили, что в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50-процентной скидкой.
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19 ноября владельцы автомобилей на иностранных номерах анонсировали акцию протеста на 20 ноября - пообещали перекрыть дороги по всей стране. Утром 20 ноября в графике движения ряда автобусных маршрутов в центре Киева произошли изменения через протесты владельцев авто на иностранных номерах.
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21 ноября Рада провалила отмену законов о растаможивании "евроблях".
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Глава Верховной Рады Андрей Парубий 22 ноября подписал законы №8487 и №8488 о растаможивании автомобилей на "евробляхах". Участники движения "АвтоЕвроСила" заявили о приостановлении акций протеста .
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23 ноября Порошенко подписал законы о легализации автомобилей на иностранных номерах , ввозимых в страну в режиме транзита.
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