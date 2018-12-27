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В Украине могут появиться супербыстрые зарядки Teslа


фото: Teslarati.com
Илон Маск заявил, что на территории Украины могут появиться станции Tesla Superchargers для подзарядки электромобилей

Об этом американский предприниматель Илон Маск написал в своем Twitter.


Так, в своей публикации Маск отметил, что станции подзарядки позволяют путешествовать на длинные расстояния.

"Большинство людей не знают, что сеть Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния по США, большой части Европы, Канаде и Китаю", - отметил он.

По его словам, станции для подзарядки электромобилей будут и в Украине.

"Supercharger охватит 100% Европы в следующем году. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", - написал Маск.

 

 

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