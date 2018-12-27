В Турции испытали авиабомбу собственного производства

27 декабря, 2018, 13:17

Турция испытала первую авиабомбу MK-84 собственного производства на базе HABRAS в районе Карапынар провинции Конья

Об этом сообщает "Анадолу".

Авиабомба весом в тонну преодолела скорость звука и пробила бетонную цель толщиной один метр, укрепленную стальной арматурой. На испытании был министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

В министерстве сообщили, что в процессе испытаний авиабомбу разогнали до скорости 1850 км \ ч.

Базу HABRAS открыли 31 октября. Она предназначена для испытаний оружейных систем турецкого производства на этапе разработок, боеприпасов перед запуском в серийное производство, а также тестирования закупленных за рубежом систем вооружения.