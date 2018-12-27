 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В следующем году в Польше появятся шесть новых городов


фото: zlotaproporcja
В Польше в следующем году появится шесть новых городов, говорится в распоряжении польского правительства

Об этом сообщает tvn24 .

В частности, в Малопольском воеводстве на юге страны появится город Кошице.

В Свентокшиском воеводстве (юг Польши) статус городов получат сразу три населенных пункта Новая Слупя, Пежхница и Шидлув.

По одному городу появится на севере страны - Вельбарк (Варминско-Мазурское воеводство) и Любовидз на востоке в Мазовецком воеводстве.

Во всех случаях жители этих населенных пунктов высказались о предоставлении им статуса городов, который они уже имели раньше.

Вместе с шестью новыми количество городов в Польше увеличится до 936.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2018 четверг

больше новостей

27 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать