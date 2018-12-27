В следующем году в Польше появятся шесть новых городов

27 декабря, 2018, 15:30

В Польше в следующем году появится шесть новых городов, говорится в распоряжении польского правительства

Об этом сообщает tvn24 .

В частности, в Малопольском воеводстве на юге страны появится город Кошице.

В Свентокшиском воеводстве (юг Польши) статус городов получат сразу три населенных пункта Новая Слупя, Пежхница и Шидлув.

По одному городу появится на севере страны - Вельбарк (Варминско-Мазурское воеводство) и Любовидз на востоке в Мазовецком воеводстве.

Во всех случаях жители этих населенных пунктов высказались о предоставлении им статуса городов, который они уже имели раньше.

Вместе с шестью новыми количество городов в Польше увеличится до 936.