В следующем году в Польше появятся шесть новых городов
27 декабря, 2018, 15:30
В Польше в следующем году появится шесть новых городов, говорится в распоряжении польского правительства
Об этом сообщает tvn24 .
В частности, в Малопольском воеводстве на юге страны появится город Кошице.
В Свентокшиском воеводстве (юг Польши) статус городов получат сразу три населенных пункта Новая Слупя, Пежхница и Шидлув.
По одному городу появится на севере страны - Вельбарк (Варминско-Мазурское воеводство) и Любовидз на востоке в Мазовецком воеводстве.
Во всех случаях жители этих населенных пунктов высказались о предоставлении им статуса городов, который они уже имели раньше.
Вместе с шестью новыми количество городов в Польше увеличится до 936.
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