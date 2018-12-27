В память всех, кто не пережил Голодомор: супом из хвои, коры и шишек будут кормить на улицах Израиля

27 декабря, 2018, 15:51

27 декабря в Израиле студенты Украинской академии лидерства откроют 30 ресторанов "Uncounted since 1932", в которых прохожие смогут попробовать только одно блюдо - суп из хвои, коры и шишек

Этот суп - одно из немногих блюд, которое было доступно украинцам во время искусственного голода 1932-1933 годов, организованного советской властью. В то время погибли по меньшей мере 7 млн украинцев. Однако точная цифра неизвестна до сих пор - власть запрещала вести подсчет погибших. Поэтому ресторан и называется "Uncounted", в переводе - "Непосчитанные", в память о тех, кто не пережил Голодомор.

Рецепт супа взят из воспоминаний очевидцев, переживших Голодомор. Для приготовления использовали хвою, кору и шишки - единственное, что было доступно украинцам в годы голода 1932-1933 годов. Ресторан UNCOUNTED since 1932 привлекает внимание прохожих необычной подачей и ощущением сопереживания, возникающем после вкушения его блюд.

Акция проводится при поддержке Кабинета министров Украины, Фонда Western NIS Enterprise Fund и инвестиционной компании Dragon Capital. Ресторан открылся в рамках исследовательской экспедиции Украинской академии лидерства в Израиле. Кроме акции "Uncounted since 1932", студенты и партнеры академии исследуют опыт Израиля в предпринимательстве, обороне и инновациях и продвигают Украину и бренд UkraineNow в Израиле.

"Uncounted since 1932" проводилась ранее в Тель-Авив и Брюсселе и получила сотни упоминаний в международных СМИ с общим охватом более 100 млн человек. За это в ноябре 2018 акция получила три награды Effie Awards как одна из самых успешных коммуникационных кампаний в Украине.