В Киеве тридцатый раз пикетировали посольство РФ из-за похищения крымских татар

27 декабря, 2018, 12:40

В Киеве под посольством РФ прошла 30-я ежемесячная акция #Where_is_Ervin, посвященная жертвам насильственных исчезновений в оккупированном РФ Крыму

Об этом сообщает Еспресо.TV

Под посольством корреспондент Еспресо.TV Анна Дзьоба спросила у заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чигойза о том, общаются ли активисты с европейским сообществом и какие есть пути решения проблемы освобождения крымских татар.

По словам Чигойза, еще не все инструменты использованы в международных институтах и переговорах с рядом европейских лидеров для того, чтобы повлиять на президента России Владимира Путина.

"Думаю, что последние поездки дадут результат. Мы говорили, что нельзя забывать, что за сотнями людей, которые находятся в тюрьмах в качестве заложников, еще тысяча человек. Это дети, это родители, это родственники. Это показатель того, как сегодня нужно ставить на одни весы - экономические интересы ряда европейских государств, а на другие - свободы и права человека", - сказал он.