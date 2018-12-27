В Киеве тридцатый раз пикетировали посольство РФ из-за похищения крымских татар
Об этом сообщает Еспресо.TV
Под посольством корреспондент Еспресо.TV Анна Дзьоба спросила у заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чигойза о том, общаются ли активисты с европейским сообществом и какие есть пути решения проблемы освобождения крымских татар.
По словам Чигойза, еще не все инструменты использованы в международных институтах и переговорах с рядом европейских лидеров для того, чтобы повлиять на президента России Владимира Путина.
"Думаю, что последние поездки дадут результат. Мы говорили, что нельзя забывать, что за сотнями людей, которые находятся в тюрьмах в качестве заложников, еще тысяча человек. Это дети, это родители, это родственники. Это показатель того, как сегодня нужно ставить на одни весы - экономические интересы ряда европейских государств, а на другие - свободы и права человека", - сказал он.
- Напомним, акция #Where_is_Ervin, посвященная пропавшим в оккупированном Крыму людям, проходит ежемесячно у стен посольства РФ в Киеве после того, как исчез Эрвин Ибрагимов. Он был похищен более двух лет назад недалеко от дома.
- Как показали видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленные на магазине неподалеку от места похищения, Эрвина остановили сотрудники в форме дорожно-патрульной полиции, насильно посадили в свой микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. На протяжении более двух лет "правоохранительные органы" в Крыму не проводят расследования и не предоставляют никакой информации о том, как ведется расследование по факту похищения Ибрагимова.
- С начала оккупации и аннексии Крыма на полуострове были похищены 44 человека, 15 из них бесследно.
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