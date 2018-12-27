27 декабря, 2018, 10:53

В Киеве с начала зимы из-за гололеда травмировались около 3 тыс. человек, из них почти 300 - дети

Об этом сообщает "112 ".

По информации департамента здравоохранения, с начала зимы в Киеве травмированы около 3 тыс. человек, из них почти 300 - дети. Кроме того, с 1 декабря 28 человек пострадали от переохлаждения.

За 26 декабря в травмпункт Киевской городской больницы скорой медицинской помощи обратилось около 50 травмированных. Большинство людей обращается с травмами рук, в частности переломами или травмами. Также врачи сказали, что больше людей обращаются в часы пик, когда все идут на работу или уже возвращаются домой