В Книгу рекордов Гиннесса попал украинец, который зубами протянул 600-тонное судно
Об этом сообщает УНИАН .
Отмечается, что вручение Скавышу диплома, подтверждающего мировой рекорд, произошло в Одессе 27 декабря.
По словам эксперта Нацреестра рекордов Украины Дмитрия Яицкого, Скавыш стал пятидесятым украинским спортсменом-рекордсменом, которого внесли в Книгу рекордов Гиннесса.
Как отметил президент Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин, случай с регистрацией данного мирового рекорда является уникальным. Ведь, как правило, процедура сбора доказательств для иностранных специалистов, оформление документов и собственно регистрация продолжается более года, а в случае с Олегом справились за два месяца.
Сообщается, что предыдущее мировое достижение превышено почти на 40 тонн. Заявка рассмотрена представительством Книги рекордов Гиннесса в Лондоне и подтверждена.
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