В Книгу рекордов Гиннесса попал украинец, который зубами протянул 600-тонное судно

27 декабря, 2018, 17:34

В октябре львовянин Олег Скавыш протянул судно весом 614 тонн. В четверг, 27 декабря, его внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Об этом сообщает УНИАН .

Отмечается, что вручение Скавышу диплома, подтверждающего мировой рекорд, произошло в Одессе 27 декабря.

По словам эксперта Нацреестра рекордов Украины Дмитрия Яицкого, Скавыш стал пятидесятым украинским спортсменом-рекордсменом, которого внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Как отметил президент Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин, случай с регистрацией данного мирового рекорда является уникальным. Ведь, как правило, процедура сбора доказательств для иностранных специалистов, оформление документов и собственно регистрация продолжается более года, а в случае с Олегом справились за два месяца.



Сообщается, что предыдущее мировое достижение превышено почти на 40 тонн. Заявка рассмотрена представительством Книги рекордов Гиннесса в Лондоне и подтверждена.